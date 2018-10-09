الصين تعلن ثاني إصابة بـ"حمى الخنازير الإفريقية" في يومين

(مصراوي):

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن إقليم لياونينج بشمال شرق البلاد، أعلن إصابة جديدة، لـ"حمى الخنازير الإفريقية" لتصبح ثاني حالة إصابة بالمرض في الإقليم خلال يومين.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، إن أحدث تفش وقع في مزرعة بها 460 خنزيرًا في مدينة أنشان، ما أدى إلى نفوق 160 خنزيرًا وإصابة 160 آخرين.

وحظرت السلطات المحلية نقل الخنازير والمنتجات المرتبطة بها والحيوانات التي يسهل إصابتها بالعدوى من وإلى المنطقة المصابة.

وأعلنت مدينة ينجكو أمس الاثنين حالة إصابة بحمى الخنازير أدت إلى نفوق 93 خنزيرًا وإصابة 334 آخرين.​