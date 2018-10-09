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    وزير الخارجية الأمريكي يطالب بالتحقيق في اختفاء "خاشقجي"

    06:05 ص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
    وزير الخارجية الأمريكي يطالب بالتحقيق في اختفاء "خاشقجي"

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين، إلى إجراء "تحقيق شامل" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    وقال في بيان: "ندعو الحكومة السعودية لدعم إجراء تحقيق شامل في اختفاء السيد خاشقجي والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق."

    وقال إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق" إزاء اختفاء خاشقجي، مضيفًا أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية ناقشوا الأمر مع السعودية عبر "القنوات الدبلوماسية".

    الخارجية الأمريكية مايك بومبيو جمال خاشقجي الولايات المتحدة السعودية
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