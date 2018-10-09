زلزال جديد يضرب جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ):

قالت تقارير صحفية، إن زلزالًا جديدًا ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من 10 أيام، على حدوث زلزال قوي سابق أدى إلى مقتل أكثر من 1900 شخص.

ويقع مركز الزلزال الجديد الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب الجزيرة، على بعد 13 كيلو مترًا شرقي مدينة بالو وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو خسائر.

ولم يصدر مركز التحذير من "تسونامي" في المحيط الهادي تحذيرًا من أمواج مد عاتية.

ولا يزال أكثر من 74 ألف شخص نازحين بعد الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة في 28 سبتمبر الماضي، وتدفقت المساعدات على المنطقة المنكوبة مع استمرار ارتفاع عدد القتلى.​