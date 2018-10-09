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    حول العالم في 24 ساعة.. الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا

    01:20 ص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة.. الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    القاهرة - (مصراوي):

    شهد العالم أمس الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، نفي الخارجية السعودية لطرد السفير التركي لديها، ومقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار جنوبي فرنسا، وتعيين بشار الأسد في منصب الأمين العام لحزب البعث.

    تركيا الخارجية السعودية السعودية فرنسا اطلاق نار بشار الأسد حزب البعث السوري سوريا
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