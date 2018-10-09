ترامب: لا أعتزم إقالة نائب وزير العدل رود روزنشتاين

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ،إنه ليس لديه خطط لإقالة رود روزنشتاين ، نائب وزير العدل والشخص المسؤول عن الإشراف على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وتحدث ترامب مع روزنشتاين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أثناء توجههما إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا حيث سيلقي الرئيس الأمريكي كلمة بمناسبة الاجتماع السنوي للرابطة الدولية لرؤساء الشرطة.

وقال ترامب "لقد تحدثنا بشكل جيد جدا"، ولم يشرح بالتفصيل ما دار خلال النقاش ، لكنه قال قبل مغادرته واشنطن إنه لا يعتزم إقالة روزنشتاين.

وقال هوجان جيدلي، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في تصريحات للصحفيين، إن النقاش استمر 30 دقيقة، وأكد أن الدعوة إلى السفر مع الرئيس تعني أن روزنشتاين ما زال لديه وظيفة.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يفضل الإبقاء على المسؤول الكبير في وزارة العدل في منصبه، على الرغم من تعرضه لانتقادات متكررة من جانب هذا المسؤول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت تكهنات بأن روزينشتاين قد يتم إقالته بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روزنشتاين كان قد اقترح وضع جهاز تنصت للتسجيل لترامب وذلك في إطار تحرك محتمل نحو توجيه اتهامات بالتقصير للرئيس..

وعبر الديمقراطيون المعارضون عن قلقهم من أن إقالة روزنشتاين يمكن أن تكون وسيلة لاستعادة الرئيس السيطرة على التحقيق الروسي. ويصر ترامب على أنه لم يتواطأ مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وخطط ترامب وروزنشتاين للاجتماع خلال الأسبوع الماضي ، لكنهم أجلا اجتماعهما بسبب تأجيل التصويت في مجلس الشيوخ على ترشيح بريت كافانو كعضو في المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى واشنطن في وقت لاحق من اليوم لحضور مراسم تأدية كافانو اليمين الدستورية في البيت الأبيض.