ديلي ميل: الكشف عن هوية المشتبه به الثاني في تسميم سكريبال

لندن - (أ ش أ)

كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم الإثنين عن هوية المشتبه به الثاني في قضية تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه طبيب بمديرية المخابرات الرئيسية الروسية (المخابرات العسكرية الخارجية) ويدعى الكسندر يفجينيفيتش ميشكين.

وأوردت الصحيفة أنه تم الكشف عن المشتبه به الآخر في قضية سكريبال الطبيب ميشكين الذي كان يتخفى ويتعامل بالاسم المستعار "الكسندر بيتروف" عن طريق رصد خطأ وقع فيه باستخدامه تاريخ ميلاده الحقيقي كما أنه سبق أن سجل عنوانه في سبتمبر 2014 في خوروشيفسكو شوسي 76بي في موسكو ، وهو مقر مديرية المخابرات الرئيسية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن ميشكين تم تدريبه كطبيب للبحرية الروسية فقبل أن يتم تجنيده من مديرية المخابرات الرئيسية الروسية وانتقل إلى موسكو في عام 2010 تحت الهوية المزيفة ألكسندر بيتروف.

يُشار إلى أنه تم الكشف الشهر الماضي عن المشتبه به الأول في تلك القضية والذي اتضح أنه كولونيل بالمخابرات الروسية واسمه أناتولي فلاديميروفتش تشيبيجا.