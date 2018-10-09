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    أبرز عناوين الصحف العالمية: هشام عشماوي في قبضة جيش ليبيا

    01:30 ص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
    أبرز عناوين الصحف العالمية: هشام عشماوي في قبضة جيش ليبيا

    هشام عشماوي

    القاهرة – مصراوي

    تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خبر القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في ليبيا، فيما ركزت صحيفة الجارديان البريطانية على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أزمة لصحفي يعمل لديها في الصين يعد إنهاء تأشيرته.

    هشام عشماوي ليبيا محمد بن سلمان خاشقجي تركيا السعودية الصين

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