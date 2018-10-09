أبرز عناوين الصحف العالمية: هشام عشماوي في قبضة جيش ليبيا

القاهرة – مصراوي

تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خبر القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في ليبيا، فيما ركزت صحيفة الجارديان البريطانية على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أزمة لصحفي يعمل لديها في الصين يعد إنهاء تأشيرته.