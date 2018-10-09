حول العالم في 24 ساعة: الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، نفي الخارجية السعودية لطرد السفير التركي لديها، ومقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار جنوبي فرنسا، وتعيين بشار الأسد في منصب الأمين العام لحزب البعث.
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