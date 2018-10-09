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    حول العالم في 24 ساعة: الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا

    01:00 ص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا

    عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، نفي الخارجية السعودية لطرد السفير التركي لديها، ومقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار جنوبي فرنسا، وتعيين بشار الأسد في منصب الأمين العام لحزب البعث.

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