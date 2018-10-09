دمشق تسلمت 3 وحدات من أنظمة صواريخ "إس-300" الروسية

موسكو - (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية ، مساء اليوم ، أن روسيا أهدت سوريا ثلاث وحدات من أنظمة صواريخ (إس-300 بي.إم) تحتوي كل واحدة منها على ثمانية صواريخ.

ونسبت الوكالة إلى مصدر دبلوماسي عسكري قوله إنه في أول أكتوبر تم تسليم ثلاث وحدات من أنظمة (إس-300 بي.إم) الصاروخية إلى سوريا.

وأضاف أن الوحدات سُلمت إلى سوريا مجانا ، مشيرا إلى أن هذه الوحدات سبق أن خدمت في الجيش الروسي الذي يستخدم الآن أنظمة صواريخ (إس-400 ترايامف.إف).

ونوه إلى أن صيانة أُجريت لهذه الأنظمة في شركات الصناعات العسكرية الروسية قبل تسليمها للجيش السوري في حالة جيدة تجعلها قادرة على تنفيذ مهامها.