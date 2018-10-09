أبرز التصريحات في 24 ساعة: تم القبض على "عشماوي" دون إطلاق رصاصة واحدة

القاهرة - مصراوي:

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الإثنين، روسيا بالسعي لتقويض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أوضح العميد أحمد المسماري، أنه تم القبض على الإرهابي هشام عشماوي دون إطلاق رصاصة واحدة، وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين.