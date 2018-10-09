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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: تم القبض على "عشماوي" دون إطلاق رصاصة واحدة

    12:30 ص الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: تم القبض على "عشماوي" دون إطلاق رصاصة واحدة

    العميد أحمد المسماري

    القاهرة - مصراوي:

    اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الإثنين، روسيا بالسعي لتقويض الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أوضح العميد أحمد المسماري، أنه تم القبض على الإرهابي هشام عشماوي دون إطلاق رصاصة واحدة، وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين.

    رئيس وزراء بلجيكا عادل عبد المهدي العراق الملك عبد الله الثاني الأردن عملية السلام هشام عشماوي أحمد المسماري بترو بوروشينكو

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