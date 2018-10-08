أول تعليق من ترامب على أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (فيديو)

كتب - هشام عبدالخالق:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه من التقارير حول مزاعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالعاصمة واشنطن، الإثنين: "أنا قلق بسبب ذلك. لا أحب سماع تلك الروايات. أتمنى أن يتم حل الأمور. لا أحد يعلم حتى الآن أي شئ".

لكن ترامب عاد وأكمل: "هناك عديد من الروايات السيئة تُقال والتي لا أحبها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال اليوم الإثنين، إن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي دخل إلى قنصلية المملكة العربية السعودية باسطنبول، في وقت انتظرته خطيبته التركية في الخارج، وبالتالي على القنصلية تقديم أدلة حول خروجه منها.

وطالب أردوغان، القنصلية السعودية تقديم توضيحات وأدلة قائلًا: "هناك كاميرات داخل القنصلية السعودية في إسطنبول فلماذا لا يقدم القنصل أدلة حول خروج خاشفجي؟".

واختفى خاشقجي، الثلاثاء الماضي، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، بصحبة خطيبته التركية خديجة أزرو، التي كانت تنتظره خارج المبنى، لتوثيق طلاقه حتى يتسنّى له الزواج منها؛ إذ لا يسمح القانون التركي بتعدّد الزوجات.