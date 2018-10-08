روسيا : مستعدون لتعويض نقص الواردات الأمريكية إلى السوق الصيني

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا على استعداد لزيادة الصادرات إلى الصين لتعويض نقص إمدادات السلع الأمريكية إلى السوق الصيني، وسط حرب تجارية تخوضها الدولتان.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، عن الوزارة قولها "إن روسيا عبرت للصين عن استعدادها لتعويض نقص الواردات الأمريكية إلى السوق الصيني".

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين، ووزير التجارة الصيني تشونغ شان، تناول العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تدعيمها.

وقال أوريشكين إن الإجراءات الحمائية الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تتفق مع قواعد النظام التجاري العالمي وتؤثر على التجارة العالمية.