رئيس الحكومة يفتح باب الترشيح أمام العراقيين للتنافس على المناصب الوزارية

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاثنين، العراقيين من أهل الكفاءة والاختصاص لتقديم طلبات للترشيح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة ابتداء من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وذكر عبد المهدي ،في بيان صحفي، أن "من يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني على أن يتضمن الترشيح السيرة الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الواردة في الدستور والقوانين النافذة ،وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس المقبل".

وتعهد عبد المهدي "بأن واجبه الأول والأساسي أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة ولإعداد المنهاج الحكومي".

وأكد أنه "سيستمر بمشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب، دون تخويل أي شخص أو جهة التصريح أو التفاوض باسمه مهما كانت درجة القرابة".

كان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عقب أدائه اليمين الدستورية، الاسبوع الماضي السياسي المستقل عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.