المعارضة السورية تسحب جميع أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة بإدلب

اسطنبول/دمشق (د ب أ)

سحبت قوات المعارضة السورية، اليوم الإثنين، كافة أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة مع القوات الحكومية، بحسب ما أكدته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن "المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهادية والإسلامية" تكاد تكون خالية من الأسلحة الثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب وفي المناطق الشمالية من محافظة حماة.

يذكر أن تركيا وروسيا اتفقتا الشهر الماضي على إنشاء المنطقة العازلة في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، من أجل فصل قوات الحكومة السورية عن المقاتلين المتمركزين هناك.

وتعتبر إدلب آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، وكان الهدف من الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية.

وتم التوصل إلى الاتفاق في مدينة سوتشي الروسية خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.