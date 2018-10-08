طالبان تهدد بتنفيذ هجمات خلال الانتخابات الأفغانية المقبلة

كابول - (أ ش أ)

هدد مسلحو حركة طالبان الأفغانية، اليوم الإثنين، بتنفيذ هجمات ضد أهداف انتخابية خلال الانتخابات البرلمانية و مجالس الأقاليم المقرر إجراؤها في البلاد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ودعت الحركة - في بيان بثته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - كافة مقاتليها إلى "وضع عراقيل شديدة في طريقها، مع ضرورة الحرص على سلامة حياة المدنيين الأفغان وممتلكاتهم" .

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في أفغانستان يوم 20 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الأمن في البلاد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لضمان تأمين وسلامة الانتخابات.