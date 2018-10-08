رئيس وزراء بلجيكا: ميركل تعهدت بالتعاون في مجال الطاقة الكهربائية

بروكسل (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، إن ألمانيا تعهدت بالتعاون مع بلاده في مجال وارادات الكهرباء، وذلك نظرا لخطر نقص الطاقة الذي تواجهه بلجيكا.

جاءت هذه التصريحات لميشال اليوم الاثنين، في أعقاب المحادثة الهاتفية، التي كان قد أجراها مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء (بلجا) البلجيكية عن ميشال قوله إن "المخاطر على أمن إمداداتنا هذا الشتاء، يتراجع يوما بعد يوم".

يشار إلى أن من المنتظر أن يعمل في بلجيكا في نوفمبر المقبل، مفاعل نووي واحد من السبعة مفاعلات الموجودة في البلاد، ونظرا لهذا الوضع، فإن هناك تخوفات من إمكانية نقص الطاقة في حال انخفاض درجات الحرارة.

وكان قد جرى إغلاق خمسة مفاعلات في الوقت الراهن للصيانة لأسباب من بينها الحالة الرثة للخرسانة في هذه المفاعلات.

وتمثل حالات الأعطال للمفاعلات النووية في بلجيكا، مصدرا للقلق بالنسبة لألمانيا.