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    روسيا واليابان تبحثان المساعدات الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين

    07:19 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    روسيا واليابان تبحثان المساعدات الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين

    وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

    موسكو (د ب أ)

    بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الإثنين، مع رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، مسائل المساعدة الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين.

    وقال شويجو مفتتحا اللقاء: "أعتقد أنه ستكون لدينا اليوم إمكانية لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعاوننا العسكري والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بشأن الأمن. وهذا، بالطبع ، يتعلق بكل من مكافحة القرصنة وتقديم المساعدة لسوريا، حيث كانت مواقف اليابان نشطة واتخذت خطوات مثمرة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون هذه المساعدة، وكذلك للمساعدة في مسألة عودة اللاجئين"، بحسب وكالة سبوتنيك.

    وذكر شويجو بأنه تحدث مع نظيره الياباني بهذا الصدد خلال المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2".

    وأضاف شويجو: "على وجه الخصوص، هذا يتعلق بقضايا مواصلة تعاون بلادنا في الشرق مع جارتنا اليابان".

    بدوره، أكد رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع في اليابان، كاتسوتوسي كاوانو، أن وزارة الدفاع اليابانية تتخذ نهج روسيا نفسه فيما يتعلق بالأزمة السورية.

    يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات بين وزراء الدفاع والخارجية الروسيين واليابانيين بصيغة "2+2" ، عقدت في 31 يوليو الماضي في موسكو.

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