مسؤول أمريكي ينفي: خطة السلام لن تعتمد على "كونفدرالية" بين الأردن وفلسطين

كتب - هشام عبد الخالق:

صرح مسؤول أمريكي بارز بإدارة الرئيس دونالد ترامب، أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط لن تحتوي على مقترح بإقامة كونفدرالية بين فلسطين والأردن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعم في الصيف الماضي أن الفريق الأمريكي عرض عليه الفكرة في مباحثات مباشرة معه، وأن هذا العرض كان محور خطة السلام.

ولكن، بحسب تصريحات المسؤول البارز لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الإدارة لم تفكر في إنشاء كونفدرالية بين الدولتين منذ بداية التخطيط لخطة السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من عام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي في الأمم المتحدة، أنه يفضل حل الدولتين، وأن عملية السلام لا تزال أولوية قصوى لإدارته.

وخطة إنشاء الكونفدرالية تعتمد على أن تكون قوات الأمن الأردنية تكون مسؤولة عن حماية الضفة الغربية (باستثناء القدس)، وكذلك الحدود بين إسرائيل والكونفدرالية، ولم يحدد اتفاق الكونفدرالية، ما إذا كان سيتم إنشاء برلمان ودستور مشتركين، أو ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع الدولة، ويكون لها برلمانها الخاص.