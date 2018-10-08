المسماري: الإرهابي هشام عشماوي كان يجلب المقاتلين من ليبيا إلى مصر

كتب - هشام عبدالخالق:

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن الإرهابي المقبوض عليه في درنة، هشام عشماوي، كان شخصًا خطيرًا ويُعد من أبرز المدربين على العمليات الإرهابية، والتفجير وإعداد الكمائن.

وتابع المسماري، في حوار مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن عشماوي كان يجلب الكثير من المقاتلين من ليبيا إلى مصر، وكان ينتمي إلى مجموعة المختار ويتزعمها، والتي كانت تجند الكثير من الشباب من تونس ومصر وليبيا.

وأوضح المسماري، أن عشماوي ترك سيناء وذهب إلى ليبيا بعد رفض المبايعة لتنظيم داعش.

وكشف الجيش الليبي في وقت سابق عن تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين.

وقال بيان الجيش الليبي إن "غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على عشماوي في حي المغار في مدينة درنة و كان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة".

واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

كانت "ليبيا" الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لتنظيم "داعش".

