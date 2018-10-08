متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على "عشماوي" أخطر إرهابي بالمنطقة

كتب - محمد الصباغ:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إننا نجحنا في القبض على هشام عشماوي والذي يُعد أخطر إرهابي في المنطقة.

وأضاف المسماوي، خلال حديث خاص لفضائية "اكسترا نيوز": "العملية تمت برغم من صعوبة تضاريس المنطقة، وذلك بعد وصول المعلومات تمكنوا من وضع خطة لمجموعة من الوحدات المسلحة المكلفة بالقتال في درنة.

وتابع "كان لعنصر المفاجأة دور كبير في اقتحام تمركز الخلية وكان العشماوي يرتدي حزامًا ناسفًا لكن لم يستطع تفجيره".

ولفت إلى أن عشماوي تم القبض عليه وعلى إرهابيين آخرين بينهما بهاء علي وهو مصري الجنسية وليبي يُدعى مرعي زغبية. وتم تسليمهم لغرفة العمليات وعملنا فحص طبي وتم تسليمهم لجهات الاختصاص.

وكشف الجيش الليبي في وقت سابق عن تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين.

وقال بيان الجيش الليبي إن "غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على عشماوي في حي المغار في مدينة درنة وكان يرتدي حزامًا ناسفًا لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة".

واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

كانت "ليبيا" الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لتنظيم "داعش".