أردوغان يطالب السعودية بتقديم أدلة خروح خاشقجي من القنصلية

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي دخل إلى قنصلية المملكة العربية السعودية في وقت انتظرته خطيبته "التركية" في الخارج، وبالتالي على القنصلية تقديم أدلة حول خروجه منها.

وطالب أردوغان في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، الاثنين، القنصلية السعودية تقديم توضيحات وأدلة "هناك كاميرات داخل القنصلية السعودية في إسطنبول فلماذا لا يقدم القنصل أدلة حول خروج خاشفجي؟"

كما أشار أردوغان إلى أن "جمال خاشقجي دخل إلى القنصلية بينما انتظرته خطيبته التركية بالخارج، فلماذا لم تره ولم يلتق بها في حال خرج فعلا من القنصلية؟"

ولفت إلى أن متابعة ملف الصحفي السعودي باتت "مهمة ملقاة على عاتقنا سياسياً وإنسانياً ويستحيل علينا تركه".

وتابع: "أعطيت أوامري للمخابرات، ووزارة العدل، والادعاء وجهاز الشرطة باتخاذ التدابير اللازمة وجمع المعلومات حول جمال خاشقجي ثم إعلانها".

واختفى خاشقجي، الثلاثاء الماضي، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، بصحبة خطيبته التركية خديجة أزرو، التي كانت تنتظره خارج المبنى، لتوثيق طلاقه حتى يتسنّى له الزواج منها؛ إذ لا يسمح القانون التركي بتعدّد الزوجات.

وصرح مسئولون أمنيون في تركيا لوكالة رويترز إنهم يعتقدون أن خاشقجي قتل، مشيرين إلى أنه لم يغادر مقر القنصلية.

بينما أعلنت القنصلية السعودية أن خاشقجي بالفعل دخل القنصلية ثم خرج.

كان صلاح جمال خاشقجي، الابن الأكبر للصحفي السعودي، قال إنه لم يكن لديه أي فكرة عن وجوده في تركيا، ولم يعلم أي شيء عن رحلته الأخيرة هذه، حسبما نقلت قناة العربية السعودية، الأحد.

وأوضح صلاح، للعربية، أن القضية تتمثل في اختفاء مواطن سعودي، مؤكدًا أن العائلة تتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، وأنها تتجاوب مع أسرته.

ومطلبت السلطات التركية اليوم الأحد إذنا لتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول حسبما قال التلفزيون التركي.

وجاء الطلب بعد أن استدعت وزارة الخارجية السفير السعودي للمرة الثانية بشأن اختفاء خاشقجي، حسبما قالت قناة "إن تي في" التركية.