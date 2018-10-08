الخارجية السعودية تنفي طرد سفير تركيا

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مزاعم طرد السفير التركي من المملكة، وذلك حسبما أفادت وكالة "واس" السعودية.

وأكد المسؤول، أن خبر طرد السفير التركي من المملكة لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً.

وكانت السلطات التركية طلبت إذنًا بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، بعد اختفاء الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، الذي لم يظهر له أثر منذ الأسبوع الماضي، بعد زيارته مقر القنصلية، حسبما قال التلفزيون التركي.

وجاء الطلب بعد أن استدعت وزارة الخارجية السفير السعودي للمرة الثانية بشأن اختفاء خاشقجي، حسبما قالت قناة "إن تي في" التركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تعهد بمتابعة التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، شخصيا، مؤكدا أن نتيجة التحقيق ستعلن "مهما كانت".

وأضاف أردوغان، في تصريحات لصحفيين، إن المحققين يفحصون تسجيلات كاميرات المراقبة والمطارات للتحقق من مسار خاشقجي، الذي عُرف بانتقاده لبعض سياسات السعودية.

وكان خاشقجي دخل قنصلية المملكة في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، بهدف استخراج بعض الوثائق، وتقول السلطات السعودية إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله، رغم أن خطيبته تقول إنها انتظرته طوال اليوم، ولم يخرج.