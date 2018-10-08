الاتحاد الأوروبي يطالب بلغاريا بالتحقيق في قتل صحفية

بروكسل (د ب أ)

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بلغاريا إلى إجراء تحقيق "عاجل وشامل" بشأن مقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا، وتوضيح ما إذا كان هذا الهجوم له صلة بعملها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحفية التليفزيونية 30 عامًا تعرضت للاغتصاب والقتل في مدينة روسه البلغارية، حيث تم العثور على جثتها في حديقة على ضفاف نهر الدانوب أول أمس السبت.

كانت مارينوفا تعمل مقدمة للبرنامج الحواري "ديتيكتور" "المحقق" الذي تبثه شبكة "تي في إن" التلفزيونية.

وفي آخر حلقة من برنامجها، تحدث صحفيون استقصائيون من بلغاريا ورومانيا عن تحقيقاتهم حول وجود فساد مزعوم يتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ،مارجريتيس شيناس، متحدثا من بروكسل " لقد علمنا بحزن بالغ نبأ مقتل فيكتوريا مارينوفا".

وأضاف شيناس " المفوضية تتوقع تحقيقا سريعا وشاملا من جانب السلطات المسؤولة لتقديم الجناة إلى العدالة، وتوضيح ما إذا كان هذا الهجوم مرتبطا بعملها".

وفي الوقت نفسه ، ستطلب المفوضية من مكتب الإتحاد الاوروبي لمكافحة الإحتيال النظر في المزاعم حول سوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في بلغاريا ، حسبما ذكر شيناس.

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها اليوم، قائلة "بقلق شديد علمنا بقتل الصحفية فيكتوريا مارينوفا التي وصفتها بالجريمة الوحشية والبشعة ."

وفي الشهر الماضي، قال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، إن العديد من الصحفيين في أوروبا يتعرضون للترهيب والاعتداء والقتل.

وفي فبراير الماضي، قُتل الصحفي الاستقصائي السلوفاكي يان كوتشياك وصديقته بالرصاص، بينما كان يقوم باعداد تقرير اخباري حول وجود علاقة بين حكومة براتيسلافا والمافيا الإيطالية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، قُتلت الصحفية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا جاليزيا في هجوم بسيارة مفخخة. وقبل وفاتها كانت جاليزيا تكتب عن الفساد في مالطا.