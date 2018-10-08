  • عاجل:القبض على الإرهابي هشام عشماوي.. سقوط الصيد الثمين.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    هايكو ماس: المجتمع الدولي يريد مساهمة ألمانية أكبر في الأمن الدولي

    04:50 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    هايكو ماس: المجتمع الدولي يريد مساهمة ألمانية أكبر في الأمن الدولي

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    برلين (د ب أ)

    يسعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لتعزيز دور ألمانيا والشركاء الأوروبيين في تحقيق الأمن على مستوى العالم، حيث قال في مستهل المنتدى الألماني للسياسة الأمنية 2018 اليوم الاثنين في برلين: إن "هذا التعزيز يتطلب تعزيز الدعامة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وتعزيز التعاون الأمني داخل الاتحاد الأوروبي على غرار تعزيز التعاون الدفاعي الألماني الفرنسي".

    وأوضح ماس أنه لمس خلال مباحثاته مؤخرا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تزايدا في الآمال المعلقة على تولي ألمانيا دورا أكبر في الأمن الدولي.

    وقال في كلمته في المنتدى الذي تنظمه الأكاديمية الألمانية للسياسة الأمنية: "لابد أن تضطلع ألمانيا وأوروبا في إطار نظام عالمي جديد بقدر أكبر من المسؤولية" معتبرا ذلك "تفويضا" لبلاده للقيام بهذا الدور "فسقف الآمال المعلقة علينا عال".

    وطالب ماس بالاستمرار في تطوير أدوات مدنية وعسكرية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين وقال: "لا يمكن أن تكون هناك أوروبا قوية ومستقلة على صعيد السياسة الأمنية إلا من خلال الوسائل المناسبة.. ولابد أن نستعد أيضا في سبيل ذلك للاستثمار في الأمن".

    وشدد وزير الخارجية الألماني ، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، على ضرورة "الاستثمار في هذا الأمن" ، وطالب بزيادة القدرة على سرعة التعامل مع الأزمات على المستوى المدني والعسكري.

    وقدم ماس في هذا السياق عدة مطالب لتحقيق هذا الهدف أبرزها:

    -على أوروبا أن تتعامل بسرعة على صعيد المهام الأوروبية مقترحا في سبيل ذلك تأسيس مركز كفاءات أوروبي لإدارة الأزمات مدنيا.

    -تكليف فريق خبراء بوضع تصور عن الوضع وتقديمه للاتحاد الأوروبي "فعندما يتصاعد صراع ما فلابد أن يوفر الاتحاد الأوروبي وحدة استطلاع صغيرة سريعة التنقل.

    ورحب الوزير الألماني باقتراح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوسع في قرارات الأغلبية المؤهلة داخل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي ،وقال إن ألمانيا تعتزم الدفع بهذا النقاش وأضاف: "علينا أخيرا أن نجعل الاتحاد الأوروبي قادرا على تبني سياسة خارجية".

    هايكو ماس وزارة الخارجية الألمانية ألمانيا المنتدى الألماني للسياسة الأمنية 2018 حلف الناتو الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة

    الخبر التالى:

    سيرجي لافروف يرفض اتهامات هولندا بمحاولة شن هجوم إلكتروني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان