من هو الإرهابي المصري المقبوض عليه مع عشماوي؟

القاهرة - مصراوي:

كشفت مصادر أمنية ليبية، هوية الإرهابي المصري المقبوض عليه بصحبة الإرهابي هشام عشماوي، في ليبيا، فجر اليوم الإثنين.

وقالت المصادر الليبية في تصريحات لموقعي المرجع وسكاي نيوز عربية، إن الإرهابي بهاء علي كان برفقة عشماوي عند القبض عليه، وهو ضمن عناصر كتيبة المرابطون.

كان الجيش الليبي أعلن صباح اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، أن قواته ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة برفقة أحد الإرهابيين، وزوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور وابنائه.