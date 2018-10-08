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    من هو الإرهابي المصري المقبوض عليه مع عشماوي؟

    04:30 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    من هو الإرهابي المصري المقبوض عليه مع عشماوي؟

    هشام عشماوي

    القاهرة - مصراوي:

    كشفت مصادر أمنية ليبية، هوية الإرهابي المصري المقبوض عليه بصحبة الإرهابي هشام عشماوي، في ليبيا، فجر اليوم الإثنين.

    وقالت المصادر الليبية في تصريحات لموقعي المرجع وسكاي نيوز عربية، إن الإرهابي بهاء علي كان برفقة عشماوي عند القبض عليه، وهو ضمن عناصر كتيبة المرابطون.

    كان الجيش الليبي أعلن صباح اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، أن قواته ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة برفقة أحد الإرهابيين، وزوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور وابنائه.

    بهاء علي هشام عشماوي ليبيا مدينة درنة الجيش الليبي كتيبة المرابطون الإرهاب أحمد المسماري

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