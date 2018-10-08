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    من هو الإرهابي المصري المقبوض عليه مع عشماوي؟

    04:30 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    من هو الإرهابي المصري المقبوض عليه مع عشماوي؟

    هشام عشماوي

    القاهرة - مصراوي:
    كانت مصادر أمنية ليبية قد كشفت لموقع المرجع الليبي، هوية الإرهابي المصري بهاء علي، المقبوض عليه بصحبة الإرهابي هشام عشماوي، في ليبيا، فجر اليوم الإثنين.

    وذكرت المصادر الليبية، أن بهاء علي كان برفقة عشماوي عند القبض عليه، وهو ضمن عناصر كتيبة المرابطون.

    وكان الجيش الليبي أعلن صباح اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، أن قواته ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة برفقة أحد الإرهابيين، وزوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور وابنائه.

    وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن عشماوي سقط في يد الجيش فجر اليوم، في عملية أمنية بدرنة.

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