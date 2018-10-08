إجراء انتخابات محلية في كشمير الهندية اليوم في ظل احتجاجات ومقاطعات

كشمير - (د ب أ):

بدأ اليوم الاثنين إجراء انتخابات في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير لانتخاب الهيئات المدنية المحلية، وذلك في ظل مقاطعة أحزاب سياسية وتهديدات المسلحين بشن هجمات.

وقد نشرت السلطات قوات إضافية في المنطقة لتأمين الانتخابات التي سوف تتم على أربع مراحل حتى 16 أكتوبر الجاري.

ويتنافس نحو 3400 مرشح لشغل 1145 منصبا، ومن المقرر فرز الأصوات في 20 أكتوبر الجاري، وذلك بحسب ما قاله مفوض الانتخابات شالين كابرا.

وقد تم إغلاق المؤسسات التجارية، وبدت الشوارع مهجورة في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها مؤتمر حريات، الذي يعد بمثابة مظلة لجماعات سياسية واجتماعية ودينية.

وطالبت الجماعات المسلحة التي تحارب الحكم الهندي المواطنين بمقاطعة الانتخابات، ولكن لم يتم تسجيل وقوع أي هجوم كبير.

ويقاطع الانتخابات أيضا الحزبان الرئيسان في المنطقة وهما حزب المؤتمر الوطني وحزب الشعب الديمقراطي ، للاحتجاج على الوضع الخاص لكشمير في الدستور الهندي.

وأفادت التقارير الإعلامية أنه تم انتخاب 240 مرشحا بالفعل لم يكن أمامهم منافسين، أغلبيتهم من وادي كشمير.

ويشار إلى أن الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير يواجه حركة انفصالية عنيفة منذ أواخر الثمانينات، أودت بحياة أكثر من 44 ألف شخص، بحسب موقع ساوث آسيا لرصد النشاط الإرهابي.

و تقول الهند إن باكستان تدعم وتشجع المتمردين والقادة الانفصاليين، ولكن إسلام آباد تنفى هذه التهمة.