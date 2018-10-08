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    بدء أولى جلسات الطعن على تعاون بريطانيا مع أمريكا بشأن قضية "ثنائي داعش"

    03:37 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    بدء أولى جلسات الطعن على تعاون بريطانيا مع أمريكا بشأن قضية "ثنائي داعش"

    أرشيفية

    لندن - (د ب أ):

    بدأت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين أولى جلسات الاستماع للطعن على تعاون الحكومة مع الولايات المتحدة بشأن اثنين من المواطنين السابقين، واللذين تم إلقاء القبض عليهما مع قوات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

    ويشار إلى أن الاثنين هما العضوان الأخيران في خلية تابعة لداعش وتضم أربعة أعضاء، معروفة باسم "ذا بيتلز"، وذلك بسبب ما يميز أفراد الخلية من لهجة بريطانية. وقد تمكن المقاتلون الاكراد السوريون من ضبطهما في يناير الماضي.

    وقد طعن محامون مكلفون من جانب أم أحد العضوين، على قرار الحكومة بالتخلي عن مطلب أساسي بحماية المواطنين البريطانيين الذين يواجهون محاكمة أمريكية، من عقوبة الإعدام.

    واتهم المحامون الحكومة بالسماح بالتخلي عن المطلب من أجل تجنب "الغضب السياسي" من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" ووسائل إعلامية أخرى من جانب المحكمة.

    وكانت وزارة الداخلية قالت في يوليو الماضي إنها علقت "تعاونها" مع "الولايات المتحدة" بعد طلب المحامين.

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