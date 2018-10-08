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    اعتبارا من الأربعاء المقبل.. لن تحتاج إلى جواز سفر لدخول مطار دبي

    02:43 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    اعتبارا من الأربعاء المقبل.. لن تحتاج إلى جواز سفر لدخول مطار دبي

    مطار دبي

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن الانتهاء من تجارب السفر بدون جواز سفر ودون المرور بموظف الجوازات عبر مطارات دبي، الأربعاء المقبل، على أن يتم تدشين المشروع الذكي في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية.

    ويتمثل المشروع الجديد في تسهيل وتسريع عملية مرور المسافرين عبر مطار دبي، في ثوان معدودة دون الحاجة إلى استخدام جواز سفر أو الهوية أو أية وثائق، وذلك من خلال إدخال بيانات المسافر بشكل دقيق بالاعتماد على بصمتي الوجه والعين.

    وتأتي هذه التجارب في إطار تسهيل إجراءات المسافر عبر المطارات.

    مطار دبي جواز سفر دبي
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