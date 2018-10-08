فتاة ليبية تتعرّض للاغتصاب في تونس.. وسفارة طرابلس تتدخّل

القاهرة- (مصراوي):

تتابع سفارة طرابلس في العاصمة التونسية عن كثب قضية مواطنة ليبية تعرضت للاغتصاب وتقدّمت بشكوى لدى الشرطة في منطقة جبل الجلود، شمال شرقي تونس، وفق ما ذكرت صحيفة "الوسط" الليبية.

وكلّفت القنصلية الليبية في طرابلس محاميين وموظفا دبلوماسيا لمتابعة القضية مع المواطنة الليبية البلغة من العمر 20 عامًا بمركز الشرطة، وفق تصريحات أوردها مكتب الإعلام بالسفارة للصحيفة.

وأكد القنصل الليبي المكلف في تونس، محمد بن شعبان لـ"الوسط" أنه يشرف شخصيًا على الملف، مشيرًا إلى أن القضية شابها الكثير من التضارب في الروايات. قالت الفتاة إنها تعرضت للاغتصاب وسُرِق منها مبلغ يقدر بـ 500 دينار تونسي، بينما صرح المتهم بأنه كان على علاقة بها منذ فترة طويلة ولم يغتصبها، وهذا ما أكده بعض الشهود

وأضاف أن المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي في الوقت الحالي لدى مركز شرطة جبل جلول، حيث حرّرت الفتاة الفتاة المحضر. ويُنتظر أن تستلم السلطات تقرير الطبيب الشرعي في وقت قريب.

وأوضح أنهم "كلّفوا مكتب يعتبر من أهم مكاتب المحاماة في تونس للدفاع عن الفتاة المجني عليها حسب التحقيقات الأولية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تونسية بتعرّض فتاة ليبية لاعتداء جنسي بعد أن خطفها تونسي يعمل في أحد المطاعم واقتادها نحو غابة ابن سينا غرب العاصمة، واغتصبها قبل أن يعثر عليها مواطنون في حالة إغماء بالغابة.

وأضافت التقارير أن الشابة الليبية جرى نقلها على الفور إلى المستشفى، وبعد وقت قصير تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المُشتبه فيه.