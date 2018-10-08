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    استقبال فاتر لوزير الخارجية الأمريكي في الصين

    02:02 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    استقبال فاتر لوزير الخارجية الأمريكي في الصين

    مايك بومبيو

    بكين/سول - (د ب أ):

    استقبل وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الاثنين نظيره الأمريكي مايك بومبيو استقبالا فاترا في بكين، حيث حذر من وقوع" صراع ومواجهة" بين القوتين العالميتين.

    وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن وانج قال لبومبيو إن الولايات المتحدة صعدت من التوترات التجارية بين اقتصادي البلدين، وقوضت مصالح الصين في قضايا مثل تايوان وقضايا محلية وخارجية أخرى.

    ونقل عن وانج القول" نطالب الولايات المتحدة بوقف الاتهامات غير المبررة والأعمال المضرة بالصين على الفور" محذرا من أن الولايات المتحدة " تسلك مسار الصراع والمواجهة".

    ويشار إلى أن بومبيو يقوم بجولة بدول شرق آسيا، تهدف لتقرير الخطوات المقبلة بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

    وتلعب الصين، التي تعد أقرب حلفاء كوريا الشمالية، دورا محوريا في المفاوضات.

    ومن غير المقرر أن يلتقى بومبيو بالرئيس الصيني شي جين بينج أثناء تواجده في بكين، وهو دلالة أخرى على استياء الصينيين. وكان بومبيو قد التقى بالرئيس الصيني خلال زيارته السابقة لبكين في يونيو الماضي.

    وكان بومبيو قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مساء الأحد في بيونج يانج، وبعد ذلك توجه لسول لاطلاع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان ان على نتائج الزيارة.

    وزير الخارجية الصيني وانج يي بكين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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