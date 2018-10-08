الجيش الليبي: زوجة محمد رفاعي سرور تؤكد مقتل زوجها

القاهرة – (مصراوي):

أكدت زوجة الإرهابي محمد رفاعي سرور مقتل زوجها في بداية العمليات العسكرية على مدينة درنة الليبية، بحسب ما أفاد الجيش الليبي.

وذكر بيان مقتضب للجيش الليبي، الاثنين، "إلحاقا بخبر إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماي، زوجة محمد رفاعي سرور تؤكد مقتله في بداية عمليات تحرير درنة".

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، القبض على الإرهابي المصري المطلوب على ذمة عدة قضايا هشام عشماوي خلال عملية أمنية في مدينة درنة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وذكر بيان مقتضب للجيش الليبي: "القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر هذا اليوم الاثنين 8 اكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة".

وكان عشماوي ضابطًا مميزًا لسنوات. وفجأةً تحول إلى شخص متشدد دينيًا، ثم إلى "أخطر إرهابي مطلوب في مصر"، يُذكر اسمه في العمليات الإرهابية الكبرى، آخرها الهجوم على مأمورية الأمن الوطني قُبيل مداهمة بؤرة مسلحة عند الكيلو 135 في طريق الواحات، أكتوبر الماضي.

و كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، آنذاك أن الخلية التى تورطت فى الحادث يقودها الإرهابي هشام عشماوي المتورط في استهداف عدد من المنشآت الهامة والحيوية كان من بينها كمين الفرافرة وتورط فى التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات القضائية التى تنظر قضايا الإرهاب وتفجير عدد من المنشآت الحيوية والشرطية والمرافق العامة فى محافظات مختلفة.

وأكدت التحريات أن عشماوى كلف مجموعة التنظيم فى الوادى الجديد بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية واتخاذ بعض المزارع أوكارًا للاختباء بها.