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    ليبيا: القبض على زوجة الإرهابي رفاعي سرور وأبنائه مع هشام عشماوي

    01:12 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    ليبيا: القبض على زوجة الإرهابي رفاعي سرور وأبنائه مع هشام عشماوي

    هشام عشماوى

    القاهرة مصراوي:

    أفاد بيان صادر عن الجيش الليبي بالقبض على زوجة الإرهابى محمد رفاعى سرور، وابنتيه، وذلك برفقة الإرهابى هشام عشماوى، الذى تم إعلان نبأ إلقاء القبض عليه.

    محمد رفاعى سرور هو شريك هشام عشماوى فى تأسيس تنظيم "المرابطون" المتواجد فى ليبيا والموالى لتنظيم القاعدة، ويعد المفتي الشرعى أو المرجعية الشرعية، لأغلب التنظيمات المتطرفة فى ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.

    وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، القبض على الإرهابي المصري المطلوب على ذمة عدة قضايا هشام عشماوي خلال عملية أمنية في مدينة درنة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

    وذكر بيان مقتضب للجيش الليبي: "القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر هذا اليوم الاثنين 8 أكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة".

    واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

    وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

    كانت "ليبيا" الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لتنظيم "داعش".

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