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    مقتل 13 من أفراد قوات الأمن في شمال أفغانستان

    12:52 م الإثنين 08 أكتوبر 2018
    مقتل 13 من أفراد قوات الأمن في شمال أفغانستان

    ارشيفية

    كابول - (د ب أ):

    لقى ما لا يقل عن 13 من أفراد قوات الأمن حتفهم في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه حركة طالبان بتصعيد هجماتها في أنحاء البلاد.

    وقال عبد الحي حياة رئيس مجلس الإقليم اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 20 آخرين أصيبوا في الهجمات التي استهدفت نقاط تفتيش مساء أمس الأحد.

    وأضاف أن المسلحين جاءوا من إقليمي فارياب وسار أي بول .

    وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع الهجوم في تغريدة، وقال إن الهجوم أوقع نفس العدد من الضحايا الذي تم الإعلان عنه.

    وكانت هجمات طالبان التي استهدفت عدة مراكز عسكرية في إقليمي فارياب بشمال البلاد وميدان وارداك بوسط البلاد أمس الأحد قد أسفرتا عن مقتل ما لايقل عن 18 من رجال الشرطة.

    كابول أفغانستان حركة طالبان ذبيح الله مجاهد هجمات طالبان إقليم فارياب

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