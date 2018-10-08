وزير الخارجية اللبناني يبدأ زيارة إلى الكويت والأردن

بيروت - (د ب أ):

بدأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم الإثنين زيارة خارجية تشمل الكويت والأردن.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزير باسيل توجه إلى الكويت موفداً من الرئيس ميشال عون لتسليم الأمير صباح الأحمد الصباح دعوةً للمشاركة في القمة العربية التنموية - الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد دورتُها الرابعة في بيروت يومي 19 و 20 يناير المقبل.

وأضافت أن الوزير باسيل سيزور الأردن أيضاً "للغاية نفسها".