الجيش الليبي: القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجيش الليبي، الاثنين، القبض على الإرهابي المصري المطلوب على ذمة عدة قضايا، أشرف عشماوي خلال عملية أمنية في مدينة درنة لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وذكر بيان مقتضب للجيش الليبي: "القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر هذا اليوم الاثنين 8 أكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة".

كان عشماوي ضابطًا مميزًا لسنوات. وفجأةً تحول إلى شخص متشدد دينيًا، ثم إلى "أخطر إرهابي مطلوب في مصر"، يُذكر اسمه في العمليات الإرهابية الكبرى، آخرها الهجوم على مأمورية الأمن الوطني قُبيل مداهمة بؤرة مسلحة عند الكيلو 135 في طريق الواحات، أكتوبر الماضي.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، آنذاك أن الخلية التى تورطت فى الحادث يقودها الإرهابي هشام عشماوي المتورط في استهداف عدد من المنشآت المهمة والحيوية كان من بينها كمين الفرافرة وتورط فى التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات القضائية التى تنظر قضايا الإرهاب و تفجير عدد من المنشآت الحيوية والشرطية والمرافق العامة فى محافظات مختلفة.

وأكدت التحريات أن عشماوى كلف مجموعة التنظيم فى الوادى الجديد بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية واتخاذ بعض المزارع كأوكار للاختباء بها.

كما كلف عشماوي، بحسب تحريات السلطات المصرية عضو التنظيم صبرى النخلاوى بتسهيل تسلل عناصر التنظيم عبر الحدود المصرية الليبية لتلقى تدريبات على حرب العصابات والمدن واستخدام جميع أنواع الأسلحة، وطرق إعداد المتفجرات بالمعسكر الذى يشرف عليه القيادى سلمى سلامة فى ليبيا وكذلك تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ.

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