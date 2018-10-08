محكمة باكستانية تستمع إلى عريضة لاتهام رئيسي الوزراء السابقين وصحفي بالخيانة

إسلام آباد - (د ب أ):

بدأت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، في الاستماع إلى عريضة تسعى إلى اتهام رئيس الوزراء السابق نواز شريف وخلفه وصحفي بارز، بالخيانة، وذلك بسبب تصريحات تنتقد الجيش الباكستاني.

واستدعت محكمة لاهور العليا شريف، وخلفه شهيد خاقان عباسي، والصحفي سيريل ألميدا، لشرح قصة نشرت في مايو الماضي، بحسب ما قاله محامي الدفاع عن رئيسي الوزراء السابقين.

وكان شريف زعم في مقابلة أجراها مع ألميدا ونشرت في صحيفة "دون" اليومية الباكستانية الصادرة باللغة الانجليزية، أن الجيش يدعم بعض الجماعات المسلحة.

وقد تسببت تصريحاته في إغضاب الجيش، وتم رفع عريضة تسعى إلى توجيه الاتهام إلى شريف والصحفي.

وقال المحامي، ناصر بوتا، إن مقدم العريضة أضاف إليها لاحقا اسم خاقان عباسي أيضا.

ولم يكن من الممكن أن تستمر إجراءات المحكمة اليوم الاثنين لأكثر من بضع دقائق، حيث أحاط الآلاف من أنصار شريف بقاعة المحكمة. ومن المقرر عقد الجلسة الاستماع التالية في 22 من أكتوبر الجاري، بحسب بوتا.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قامت في يوليو من عام 2017 بالاطاحة بشريف، أكثر زعماء البلاد شعبية.