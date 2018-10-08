اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد

ستوكهولم - (د ب أ):

من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في أعقاب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والسلام الأسبوع الماضي.

وفاز الأمريكي ريتشارد ثيلر بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2017 لإسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي.

وتقدر قيمة الجائزة بـ9 ملايين كرون (مليون دولار)، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى.

يذكر أن رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت (1896-1833) هو صاحب فكرة جائزة نوبل في جميع المجالات ماعدا الاقتصاد.

ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذكرت في وصية نوبل، جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفريد نوبل. وأسس ومول الجائزة البنك المركزي السويدي، ومنحت أول مرة عام 1969.

ولم تفز سوى امرأة واحدة، وهي الأمريكية إلينور أوستروم، بجائزة نوبل في الاقتصاد ( في عام 2009) .

ومن المقرر تسليم جوائز نوبل في العاشر من ديسمبر المقبل، ذكرى وفاة الفريد نوبل.