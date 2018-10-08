تدشين خط طيران مباشر بين تشنجدو الصينية والقاهرة 23 أكتوبر الجاري

بكين - (أ ش أ):

أعلنت شركة خطوط سيتشوان الجوية الصينية، اليوم الاثنين، أنها ستفتح خط طيران مباشرًا يربط بين مدينة "تشنجدو" عاصمة مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، والقاهرة في 23 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة -في بيان اليوم- إن تشنجدو ستصبح ثالث مدينة صينية تقدم خدمات الطيران المباشر إلى العاصمة المصرية، بعد بكين وقوانجتشو، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية ستتاح يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع على متن طائرات إيرباص "إيه 33".

وقال رئيس الشركة لي هاي يينج إن الشركة تسعى جاهدة إلى بناء شبكة مسارات دولية ومحطات توقف على طول دول مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدًا أنه من شأن افتتاح خط طيران "تشنجدو-القاهرة" المباشر تعزيز الربط بين تشنجدو، وهي مركز نقل شامل في جنوب غربي الصين، والعالم.​