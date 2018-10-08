قناة روسية تبث لقطات نقل منظومة "إس-300" لسوريا

(مصراوي):

بثت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، اليوم الاثنين، لقطات جديدة تظهر عملية نقل منظومات "إس-300" الروسية المضادة للجو إلى سوريا.

وبحسب لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أظهر التسجيل إنزال صواريخ "إس-300" من طائرة النقل العسكرية "آن-124 روسلان".

وقررت موسكو تزويد سوريا بمنظومات "إس-300" بعد حادثة مقتل 15 عسكريًا روسيًا جراء إسقاط طائرة "إيل-20" بالخطأ، أثناء تصدي مضادات الجو السورية لغارة شنتها مقاتلات إسرائيلية، وحملت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن مقتلهم، متهمة الطيارين الإسرائيليين بالتستر وراء الطائرة الروسية لوضعها تحت نيران الصواريخ السورية.​