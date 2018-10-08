خفر السواحل الإسباني: إنقاذ 1200 مهاجر من الغرق في مياه المتوسط

(مصراوي):

أعلن خفر السواحل الإسبانية أنّهم أنقذوا في مياه البحر المتوسط يومي السبت والأحد 1200 مهاجر غير قانوني كانوا يحاولون على متن 30 زورقًا الوصول إلى إسبانيا، البوابة الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا.

وقال جهاز خفر السواحل في تغريدة على حسابه على تويتر إن "الإنقاذ البحري أنجد السبت والأحد 1181 شخصًا كانوا على متن 30 زورقًا".

وأصبحت إسبانيا هذا العام أول بوابة للهجرة غير القانونية هذا العام، بعد أن أغلقت إيطاليا حدودها إلى حدّ كبير إثر ضغوط مارسها وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألفًا بحراً ونحو خمسة آلاف برًا عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتشكّل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا الذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف.

وقضى أو فُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.