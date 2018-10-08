12 قتيلا في هزة ارتدادية ضربت هايتي بعد زلزال مدمر

بورت أو برينس - (د ب أ):

تعرضت هايتي لهزة ارتدادية قوية شمالي البلاد في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، بعد يوم من وقوع زلزال مدمر، بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة وكانت على بعد 16 كيلومترًا قبالة مدينة بورت دي بيه وعلى عمق 10 كيلومترات، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال يوم السبت.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن 8 أشخاص قتلوا في بورت دي بيه و3 أشخاص في بلدة جروس مورن وآخر في مدينة سان لويس دو نور.

وذكرت الوكالة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن 188 شخصًا آخرين تعرضوا للإصابة.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الدولة الفقيرة في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص.​