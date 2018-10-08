العالم في صور| مظاهرات فلسطين لاتتوقف.. والبحث عن ملاذ آمن بإندونيسيا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها خروج المسلحين من إدلب، ومظاهرات بلا توقف في فلسطين ضد المحتل الإسرائيلي، والبحث عن ملاذ في إندونيسيا بعد الإعصار.