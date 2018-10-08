أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر حريق الوادي الجديد تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

أهم عناوين الصحف: تعيين "كافانو" قد يعُجّل بعزل ترامب

01:30 ص الإثنين 08 أكتوبر 2018
أهم عناوين الصحف: تعيين "كافانو" قد يعُجّل بعزل ترامب

أهم عناوين الصحف

القاهرة - مصراوي

أبرزت صحيفة التليجراف البريطانية ما اعتبرته مخاوف أمريكية وبريطانية من استعدادت روسيا لشن هجوم يستهدف لندن وواشنطن عبر كابلات بحرية، فيما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى زيارة زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب إلى القاهرة وإعلانها عن عدم موافقتها على كل ما يفعله، وتناولت صحيفة الإندبندنت مقالا حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تقليل مساحة الصيد في بحر غزة.

روسيا واشنطن لندن ميلانيا ترامب بوتين مهاجمة كابلات بريطانية بحرية كارثة اقتصادية إسرائيل غزة مصر اعتداء جنسي

الخبر التالى:

العالم في صور| مظاهرات فلسطين لاتتوقف.. والبحث عن ملاذ آمن بإندونيسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان