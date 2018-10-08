أهم عناوين الصحف: تعيين "كافانو" قد يعُجّل بعزل ترامب

القاهرة - مصراوي

أبرزت صحيفة التليجراف البريطانية ما اعتبرته مخاوف أمريكية وبريطانية من استعدادت روسيا لشن هجوم يستهدف لندن وواشنطن عبر كابلات بحرية، فيما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى زيارة زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب إلى القاهرة وإعلانها عن عدم موافقتها على كل ما يفعله، وتناولت صحيفة الإندبندنت مقالا حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تقليل مساحة الصيد في بحر غزة.