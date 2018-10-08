حول العالم في 24 ساعة: رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه عقب خضوعه للتحقيق بالصين

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، استقالة رئيسها مينج هونج وي، بينما اتفق كل من الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية نيتهما عقد قمة جديدة بين زعيمي البلدين، فيما عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأحد اجتماعاً تنسيقياً لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط.