أهم التصريحات في 24 ساعة.. أردوغان: أتابع أزمة جمال خاشقجي شخصيًا
القاهرة - مصراوي
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الاتفاق حول إدلب إجراء مؤقت وليس دائمًا، فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يراقب عن كسب أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي معلنا أنه تركيا سوف تكشف عما تتوصل إليه تحقيقاتها أيا كانت، ووجهت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن استقبالها بمصر.
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