تحرك عسكري يمني بعدن تجاه الخط البحري

كتب – مصراوي:

شوهد قبل قليل، تحرك عددًا من المدرعات والدبابات اليمنية المتواجدة بمطار عدن الدولي تجاه الخط البحري.

وبحسب صحيفة "مأرب برس" نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن المدرعات والدبابات سلكت الخط المؤدي إلى المنصورة دون معرفة ما هي المهمة الذي تحرك من أجلها.

ولقي قياديان من ميليشيا الحوثي مصرعهما، صباح اليوم، مع 15 عنصرا آخرين، في مواجهات مع الجيش اليمني، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن القيادي في الميليشيا لقي مصرعه مع قيادي آخر، عندما كان يقود محاولة تسلل للميليشيا باتجاه جبهة قهبان بمديرية مقبنة.

وأضاف الخليدي أن 15 عنصرا آخرين من الميليشيا لقوا مصرعهم أثناء الموجهات، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، مؤكدا أن الجيش أفشل تسلل الميليشيا وأجبرها على الفرار.