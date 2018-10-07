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مقتل وإصابة 6 عراقيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين ببغداد

10:11 م الأحد 07 أكتوبر 2018
مقتل وإصابة 6 عراقيين إثر انفجار عبوتين ناسفتين ببغداد

انفجار عبوة ناسفة - صورة ارشيفية

بغداد – (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين ببغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية ضمن منطقة (أبو دشير) جنوبي بغداد؛ مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر الأمني أن العبوة الثانية انفجرت شمال العاصمة العراقية بغداد؛ وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

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