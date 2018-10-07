"العربية": مقتل قيادي حوثي بارز في قصف للتحالف العربي بمحافظة الحديدة
صنعاء – (أ ش أ):
لقي عدد من الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم القيادي هشام عبدالصمد بغارة لطائرات تحالف الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.
وأفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم الأحد، بأن القيادي الحوثي هشام عبدالصمد يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية الشغادرة بمحافظة حجة.
يأتي ذلك بالتزامن مع قصف بوارج قوات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات شرقي مديرية الدريهمي وفي ضواحي مدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير اعتاد عسكرية لميليشيا الحوثي.
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