"العربية": مقتل قيادي حوثي بارز في قصف للتحالف العربي بمحافظة الحديدة

صنعاء – (أ ش أ):

لقي عدد من الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم القيادي هشام عبدالصمد بغارة لطائرات تحالف الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم الأحد، بأن القيادي الحوثي هشام عبدالصمد يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية ‎الشغادرة بمحافظة حجة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف بوارج قوات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات شرقي مديرية الدريهمي وفي ضواحي مدينة الحديدة، ما أسفر عن تدمير اعتاد عسكرية لميليشيا الحوثي.