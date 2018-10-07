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رئيس البرلمان السوداني يؤكد رغبة بلاده في بناء علاقات طيبة مع الولايات المتحدة

10:03 م الأحد 07 أكتوبر 2018
رئيس البرلمان السوداني يؤكد رغبة بلاده في بناء علاقات طيبة مع الولايات المتحدة

رئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر

الخرطوم – (أ ش أ):

أكد رئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، رغبة بلاده في بناء علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الاحترام وتبادل المنافع لصالح شعبي البلدين.

وأشار عمر - خلال لقائه اليوم /الأحد/ مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم استيفن كوتسيس - إلى جهود السودان إقليمياً لتحقيق السلام في دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، بجانب دوره في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان استئناف الحوار المشترك وتبادل زيارة الوفود البرلمانية بين الخرطوم وواشنطن، وضرورة استئناف الحوار الرسمي بين الحكومتين في المرحلة القادمة.

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البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر الولايات المتحدة إفريقيا الوسطى

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